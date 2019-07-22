Александр Лукашенко призвал Европейский союз помочь стабилизировать ситуацию в Украине — в своей реплике президент Беларуси сказал, что Украина является «общей бедой» ЕС и Беларуси. Об этом сообщает местный портал Sputnik.

«У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил», — заявил Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин.

По словам Александра Лукашенко, после того как в Украине состоялись президентские и парламентские выборы, вопрос, связанный с властью в стране, там разрешился. Он напомнил, что ранее Евросоюз подал множество обнадеживающих для Украины и ее народа сигналов.

«Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине», — обратился он к представителю ЕС и попросил передать в Брюссель сигнал, что «Украина нуждается в поддержке».

Александр Лукашенко утверждает, что Европейский союз ответственен за украинские события, так как предлагал Киеву альтернативу в виде сближения с Европой.

«Европейский союз сказал А, должен сказать Б, если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу», — подытожил глава государства.

Minval.az