18 июля 2019 года около 02:00 часов ВС Армении нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из крупнокалиберного оружия со стороны села Зоракан Ноемберянского района Армении. Об этом «Минвал» сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Как сообщается, обстрелу подверглись позиции погранично-боевого пункта около села II Шихлы Газахского района, ответным огнем обстрел был подавлен.

«В результате обстрела был ранен военнослужащий Джейхун Байрамов. Ему была оказана медицинская помощь, и угрозы его жизни нет», — говорится в сообщении.

Начальник Государственной порганслужбы генерал-полковник Эльчин Гулиев побывал на месте происшествия, встретился с личным составом боевого пограничного пункта, дал поручения по усилению служебно-боевой деятельности.

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