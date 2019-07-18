Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

«Президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины», — сказано в сообщении. Кроме того, Зеленский поручил разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые «страдают от нарушения прав и свобод в своих странах».

Таким образом в администрации Зеленского ответили на продление ареста 24 украинских моряков, а также подписание Путиным указа об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донбасса.

«Мы понимаем, что он направлен на наших граждан, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях. Мы считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало», — заявили в команде Зеленского.

24 апреля Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а 17 июля внес изменения — процедура упрощается для всех жителей Донбасса. Отмечалось, что документ принят «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права». Глава МИД Украины назвал подписанный Путиным указ продолжением оккупации.

Minval.az