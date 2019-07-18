Президент Украины Владимир Зеленский пояснил свое публичное поведение, вызвавшее осуждение, желанием быть ближе к людям.

Ранее Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане. После во время визита в Одессу он и сотрудники его офиса утром искупались в море. Подобное поведение вызвало в соцсетях как критику, так и одобрение.

«Я в начале самом говорил, что я иду в политику, но хочу остаться человеком. Чего люди хотят? Я вышел в Одессе в красных шортах: как так — 8.30 утра, а они в море купаются? А как вы хотите? Чтобы я был как бывший президент? Чтобы я был Вова-инкогнито? Чтобы я ездил на Мальдивы? Есть желание быть среди людей», — сказал Зеленский в видеоинтервью, которое обнародовано на его канале в You-tube.

Minval.az