Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко побывали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре. Видео визита лидеров двух стран на остров в северной части Ладожского озера опубликовано в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

Между двумя президентами: Николай Лукашенко тоже приехал на Валаам pic.twitter.com/3k8jWhrJJc — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 июля 2019 г.

Путин и Лукашенко на Валааме: Президенты России и Белоруссии приехали в Спасо-Преображенский храм pic.twitter.com/IF4dGwpqu2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 июля 2019 г.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Путин и Лукашенко пообщаются на Валааме в неформальной обстановке.

Вечером президенты вернутся в Санкт-Петербург, где в четверг, 18 июля, примут участие в форуме регионов России и Белоруссии, уточнил он.

Путин регулярно приезжает на Валаам. В июле прошлого года российский лидер побывал там за несколько дней до встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Minval.az