В Бразилии в городе Итажаи обнаружили фабрику, которая занималась изготовлением поддельных суперкаров Ferrari и Lamborghini. Во время обыска на предприятии, стражи порядка обнаружили там восемь готовых автомобилей. Об этом пишет ND+.

Помимо автомобилей были также найдены комплектующие. Поддельные спорткары реализовались по стране за восемь процентов от стоимости оригиналов.

Заказывали автомобили через соцсети. Владельцы предприятия, которыми являются отец и его сын, в настоящее время отпущены с условием подписки о невыезде. Что касается фабрики, то она закрыта полицией.

Все найденные автомобили были конфискованы. Стоимость на них стартовала от 180 тысяч долларов.

Предполагается, что за свой бизнес бразильских предпринимателей может ждать крупный штраф.

Minval.az