Президент Владимир Зеленский, который в среду, 17 июля, приехал в Николаев, потребовал от исполняющего обязанности главы Николаевской ОГА Вячеслава Боня писать заявление об уходе, сообщает издание Новости N.

Такое заявление Зеленский сделал в николаевском аэропорту после общения с Бонем.

К президенту обратился предприниматель, который длительное время не может получить землеотвод из-за отсутствия подписи Боня.

«Вы относитесь к людям как к скотам, а это они вам платят зарплату, платят налоги», — сказал Боню Зеленский.

Журналисты напомнили губернатору, что ранее он заявлял, что не хочет работать с президентом Зеленским, на что тот уточнил: «не планировал».

Зеленский тут же парировал: «Так в чем дело? Пишите заявление!»

Бонь в свою очередь ответил, что готов.

Что касается нового руководителя области, то президент признался, что кандидатуры у него нет. И предложил присутствующим самим предложить возможных кандидатов на пост главы Николаевской ОГА и прислать ему список.

«Чому ви до людей ставитесь як до скотів?.. Усі кажуть, що Миколаїв є бандитським містом», – звернувся до миколаївських чиновників Президент України Володимир Зеленський, після чого запропонував написати заяву про звільнення в. о. голови Миколаївської ОДА В’ячеславу Боню. pic.twitter.com/tzIz5LAfpW — Офіс Президента (@APUkraine) 17 июля 2019 г.

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