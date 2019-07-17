В Чечне шестилетний мальчик вновь побил рекорд по количеству отжиманий среди своих ровесников. Об этом сообщается на сайте ЧГТРК «Грозный».

Рохим Куриев отжался от пола 4818 раз, что, согласно словам главного редактора одной из Книг рекордов России Станислава Коненко, является «мировым рекордом в категории наибольшее количество отжиманий от пола за один подход мальчиками шести лет». При этом за два часа он отжался 4183 раза, выполнив «наибольшее количество отжиманий от пола за два часа в мире среди мальчиков шести лет».

В июне шестилетний мальчик из Ингушетии Ибрагим Льянов отжался 3720 раз за два часа, а всего за один подход повторил упражнение 4445 раз. Таким образом он обогнал прошлый рекорд Рохима Куреева — мальчик смог выполнить 3202 отжимания без перерывов, этот рекорд зафиксировали. До этого чеченец отжался 4105 раз за 2,5 часа, но тогда достижение не было засчитано, так как за ним не наблюдали специалисты.

Minval.az