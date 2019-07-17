Движение ХАМАС надеется, что Россия окажет влияние на урегулирование арабо-израильского конфликта и поможет палестинцам противостоять планам США по реализации «сделки века» на Ближнем Востоке. Об этом заявил «Коммерсанту» заместитель руководителя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

По словам Абу Марзука, американский президент Дональд Трамп, предлагая «сделку века», ни с кем не советовался и не принимал во внимание опыт США в регионе. «Он принимает идеологические решения, не имеющие ничего общего с политикой», — пояснил замруководителя политбюро движения.

Он отметил, что американская сторона понимает, что ХАМАС является ключевым игроком, способным противостоять «сделке века», и уже пыталась организовать переговоры с палестинским движением, несмотря на то, что в США его считают террористической организацией. Однако, по словам Абу Марзука, ХАМАС от предложенного диалога отказался.

В то же время, подчеркнул он, ХАМАС рассчитывает на помощь России в решении палестинской проблемы. «Кроме России, нет другой страны, которая могла бы предложить в нашем регионе решение, способное противостоять позиции США», — заявил Абу Марзук.

В частности, по его мнению, Россия может оказать давление на Израиль, чтобы он снял блокаду с сектора Газа, а также поспособствовать восстановлению единства среди разных палестинских сил. Кроме того, Москва обладает влиянием в Совбезе ООН, добавил Абу Марзук.

Он отметил, что России следует действовать в регионе через ХАМАС, так как именно это палестинское движение «наиболее эффективно сейчас в решении палестинской проблемы».

Политические детали плана Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта, известного как «сделка века», были обнародованы 7 мая. Предполагается, что Израиль, Организация освобождения Палестины и движение ХАМАС подпишут соглашение о создании палестинского государства Новая Палестина, куда войдут территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа — кроме земель, занятых еврейскими поселениями. Блок еврейских поселений, к которому присоединят изолированные поселения, будет принадлежать Израилю.

Minval.az