Тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес опубликовал видео импровизированного поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и чемпионом UFC в тяжелом весе Дэниелом Кормье.

Сперва Хабиб и Кормье обсудили бой Нурмагомедова против Конора Макгрегора («На моем счету ни одного проигранного раунда», – сказал дагестанец), а затем вступили в шуточный поединок. Точнее, вступил в него Хабиб: победитель Конора прыгнул на спину Кормье, а затем выполнил удушающий прием.

«Эй, чувак, подожди, подожди, что ты делаешь? Черт, да это самое большее на что ты способен», – сказал корчащийся на мате Кормье.

7 сентября Хабиб проведет титульный поединок против американца Дастина Порье. Бой пройдет в Абу-Даби.

Minval.az