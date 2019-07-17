Россия рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, в частности, запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

«Надеемся, что грузинские власти сумеют стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране и устранить существующие угрозы для безопасности россиян, — сказал он. — Если это произойдет, будут созданы необходимые условия для рассмотрения возможности отмены принятых Россией мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию. Мы хотим дружить и сотрудничать на благо граждан России и Грузии».

По словам министра, отношения властей Грузии и оппозиции — это внутреннее дело страны, РФ не собирается вмешиваться в этот процесс. «Однако нас не могут не беспокоить попытки некоторых радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения, поссорить наши народы, — указал Лавров. — Такие деятели вряд ли задумываются об ущербе, который они наносят своими действиями собственной стране, благосостоянию своего народа, которое в немалой степени зависит от качества экономических и гуманитарных связей с Россией».

Москва ожидает от руководства Грузии «скорейшего осознания ущербности и опасности дальнейшего раскручивания антироссийской истерии». «Важно, что власти в Тбилиси нашли в себе силы осудить позорную выходку одного из местных телеканалов с оскорблениями в адрес президента России, что вызвало возмущение в самом грузинском обществе», — отметил Лавров.

Министр убежден, что грузинский народ не считает россиян врагами. «К сожалению, сегодня мы видим, как некоторые политики этой страны соревнуются в антироссийской риторике для достижения своих узкокорыстных, конъюнктурных целей, — сказал глава МИД РФ. — Уверен, со временем все встанет на свои места, между нашими государствами восстановятся добрососедские отношения».

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