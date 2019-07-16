Экс-спикер парламента Грузии, лидер партии «Единая Грузия – демократическое движение» Нино Бурджанадзе прокомментировала вопрос демаркации грузино-азербайджанской границы и древнего монастырского комплекса Кешикчидаг.

«Азербайджан – наш друг, стратегический партнер, сосед. У нас никогда не было с ним проблем. Я думаю, что непрофессионализм наших властей и определенный ура-патриотизм некоторых людей, которые воспользовались этой проблемой, как раз и создали напряженную ситуацию. Я абсолютно уверена в том, что при ведении разумного диалога с азербайджанским руководством эта проблема будет урегулирована», – сказала Бурджанадзе в интервью Sputnik Грузия.

По ее словам, Азербайджан всегда с пониманием относился не только к этому вопросу, но и ко всем другим проблемам, которые иногда возникают между государствами.

Minval.az