Ученые из Университета Флиндерс разработали искусственный интеллект SAM (Search Algorithm for Ligands) для поиска подходящего для создания вакцины от гриппа химического соединения. В итоге продукт проходит клинические испытания и, считают эксперты, выйдет на рынок. Об этом пишет Hightech.

Ежегодно в мире гриппом болеет более 500 млн человек. Как правило, болезнь можно вылечить, однако бывают и тяжелые случаи с осложнениями. Вирус гриппа считается одним из рекордсменов по скорости мутации и выработке устойчивости к существующим противовирусным препаратам.

Искусственный интеллект SAM во время обучения анализировал сотни тысяч соединений, понимая, какие точно активны против гриппа, а какие — бесполезны. С помощью этого метода обучения нейросеть поняла, в чем отличие активных веществ от бесполезных и какие соединения лучше всего работают против вируса.

Во время разработки нового препарата SAM выбрал несколько активных веществ, названия которых пока не раскрываются. Клинические испытания проходят на 371 добровольце, полностью испытания завершатся 30 ноября 2019 года.

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