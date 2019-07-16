Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой. Незадолго до смерти он посмотрел сериал «Чернобыль» от HBO, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел еще в конце июня, однако огласку он получил только сейчас. Как рассказала изданию дочь погибшего, мужчина смотрел сериал «со слезами на глазах», потому что увиденное в «Чернобыле» вызвало тяжелые воспоминания.

Как рассказал изданию «Актобе Таймс» глава общественной организации «Инвалиды Чернобыля Актюбинской области» Бакитжан Сатов, Жусупов был одним из первых солдат-запасников, мобилизованных в качестве ликвидаторов. Он работал непосредственно в четвертом блоке ЧАЭС, рядом с горящим реактором.

Кроме того, Жусупов долгие годы безуспешно пытался получить квартиру от государства. С 1997 года он вместе с женой и детьми проживал в комнате общежития, простоял более 10 лет в очереди на получение отдельной жилплощади. «Потом выяснилось, что его оттуда «убрали». Он судился, чтобы восстановиться в очереди на квартиру. Последний раз я видел его, он сожалел, что так и не может добиться расширения», — считает Сатов.

Глава общественной организации добавил, что ликвидатор всю жизнь страдал от сильных головных болей.

«Актобе Таймс» ранее уже брало интервью у Жусупова. В нем он рассказывал, что после Чернобыля он служил на Семипалатинском полигоне, где проводились испытания ядерного оружия. После этого его здоровье серьезно пошатнулось. «Бывает, иду по улице и вдруг упаду. Хорошо, что жена рядом», — говорил мужчина.

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