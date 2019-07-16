Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посвятил первый день своего отпуска творчеству, и закончил одиннадцатый том книги о травах.

Об этом сообщает государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Сообщается, что Бердымухамедов занялся окончательной редактурой текста книги, внося в него коррективы, уточнения и дополнения, а затем, «поставив последнюю точку в рукописи, отдал ее в печать». Агентство отмечает, что благодаря многотомному труду президента жители страны имеют возможность варить целебные зелья.

Завершив работу над книгой туркменский лидер налил из заварного чайника зеленый чай и принялся смотреть на вмонтированном в стену экране с золоченым окаймлением запись своей музыкальной композиции, сделанную с внуком Керимом.

В настоящее президент работает над еще одной книгой. Она посвящена щенкам породы алабай.

Minval.az