Немецкая газета Die Welt опубликовала материал о запрещенных ДРСМД ракетах, которыми Россия вооружается, чтобы начать вести в Европе региональные войны. Автор статьи ссылается на доклад Хайнриха Брауса — бывшего генерала-лейтенанта бундесвера, бывшего заместителя генерального секретаря НАТО, а также на Йоахима Краузе — директора Института политики безопасности в Кильском университете.

Краузе уверен, что в то время, когда Европа занимается миграционным кризисом и проблемами экологии, Россия готовится к региональным войнам в ЕС – причем собирается вести их с применением ядерного оружия. Браус, в свою очередь, думает, что РФ намерено ищет конфликта со странами запада. Отставной генерал уверен, что России нужно подорвать сплоченность НАТО и уничтожить мировой порядок, передает РИА Новости.

При этом экс-военный бундесвера указывает: Россия понимает, что не победит НАТО, и потому готовит неожиданный удар, подкрепленный ядерной угрозой. Странами, которые будут атакованы первыми, Браус назначил Прибалтику, Польшу, Украину. Европейским странам придется выбирать между большой войной и изменением статуса-кво в угоду России, считает Браус.

И Краузе, и Браус считают, что Германия из-за своего географического положения будет играть в предстоящем конфликте ключевую роль. Они призывают правительство как можно скорее привести в боевую готовность бундесвер, который будет выполнять сложные военные задачи, поставленные НАТО.

Minval.az