Россия отрицательно относится к решению Евросоюза ввести санкции в отношении Турции из-за обострения в Средиземноморье.

Об этом «Известиям» сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко, подчеркнув, что такие шаги только усугубят многолетний неурегулированный конфликт в регионе.

«Мы исходим из того, что, когда существуют неурегулированные конфликты, все должны воздерживаться от движений, которые могут усугубить ситуацию, в том числе существенно затруднить политический процесс по урегулированию конфликта», — сказал дипломат.

Вместе с тем это не означает, что российская сторона поддерживает действия Турции, направившей в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Кипра свои буровые суда для дальнейшей добычи природного газа.

В турецком парламенте уверены, что санкции Евросоюза нанесут отношениям больше политический, нежели экономический ущерб.

«Гораздо больше вреда это окажет в политическом плане — Анкара может навсегда отказаться от ассоциации с Евросоюзом», — сказал «Известиям» депутат национального собрания Турции Озтюрк Йылмаз.

Москва настаивает на том, что решением кипрского вопроса должен вплотную заняться Совбез ООН. В частности, как сказал «Известиям» посол России в республике Станислав Осадчий, гарантами урегулирования могли бы стать постоянные члены СБ — а именно Британия, Китай, Россия, США и Франция.

Minval.az