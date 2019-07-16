Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у монастырского комплекса «Кешикчидаг», не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник комментарии МИД Грузии.

«Подобные инциденты не соответствуют стратегическим партнерским отношениям, которые существуют между нашими странами. Именно поэтому мы считаем, что вовремя должны продолжиться встречи экспертных групп и делимитационных комиссий, полную готовность к которым выражает грузинская сторона. Вместе с тем является важным, чтобы со стороны общества была проявлена максимальная сдержанность с целью избежать провокаций», — сказано в комментарии.

Minval.az