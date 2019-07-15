Распространившаяся информация о налете на центральный штаб Народного движения Азербайджана не соответствует действительности, заявил начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

Он сказал, что сотрудники полиции не проводили никакого обыска.

«Офис был опустошен и закрыт арендодателем. Доводим до сведения, что расположенный по адресу Ясамальский район, ул. Г.Б. Зардаби нежилое помещение на основе доверенности был передан владельцем жителю Бинагадинского района Гусейну Алиеву 1982 г.р., а он оформил имущество на прописанного в селе Чахырлы Джабраильского района Аслана Гамидли и сдал интернет каналу ANTV.AZ. Однако, Г.Алиев узнал, что сданный в аренду объект используется не по назначению и что группа оппозиционных лиц проводит в принадлежащем ему офисе незаконное собрание, пришел туда, с помощью сотрудников охраны и комендатуры здания потребовал вывести их оттуда. Высказываемые ими антиправительственные лозунги вызвали обеспокоенность расположенных по соседству арендодателей, ввиду чего Г.Алиев забрал офис у арендатора, прервал договор, забрал у него ключи. Г.Алиев обратился в связи с этим в полицию», — цитирует его Репорт.

Э.Гаджиев сказал, что соответствующее разбирательство ведется в 29-м отделении полиции Ясамальского района.

Minval.az