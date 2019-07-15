Алматы и часть Алматинской области остались без электричества.

Как передают казахстанские СМИ, электроэнергии нет в Ауэзовском, Алмалинском, Бостандыкском и Наурызбайском районах.

По поступающей информации, без света остались и жители ряда окраинных микрорайонов Алматы.

В городе не работают светофоры.

Также поступили данные об отсутствии света в прилегающих к Алматы регионах Алматинской области. В частности, без электричества остался город Талгар.

В полиции Алматы сообщили, что на обесточенные перекрестки вышли около 400 регулировщиков — в первую очередь экипажи выехали не главные улицы, потом отправились на второстепенные перекрестки.

Электроснабжение постепенно восстанавливается.

Minval.az