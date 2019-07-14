Стала известна предварительная причина падения ветвей 500-летней чинары во дворе Дворца шекинских ханов.

Как передаёт Report со ссылкой на Тарану Абдуллаеву — директора государственного историко-архитектурного заповедника «Юхары баш» города Шеки — крупные ветви дерева отломались и упали под воздействием продолжительных дождей и сильного ветра.

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«Непрекращающиеся в последние несколько дней дожди и начавшийся в утренние часы сильный ветер привели к тому, что две крупные ветви Ханской чинары отломались и упали на землю. В результате инцидента несколько человек пострадали и были доставлены в больницу», — заявила Т.Абдуллаева.

По её словам, сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов, Национальной академии наук Азербайджана и Генеральной прокуратуры провели совместное расследование на территории.

«Дереву около 500 лет, поэтому выясняются причины поломки и падения двух крупных ветвей дерева. В лаборатории анализируются образцы, взятые с дерева и упавших ветвей. Естественно, основные причины будут известны по получении итогов анализа. Возможно, дерево повредили насекомые, или оно начало гнить из-за старости, сложно сказать», — отметила директор заповедника.

Она также добавила, что хотя в результате падения падения ветвей дворцу не был нанесён серьёзный урон, в чердачной части были повреждены несколько плиток.

Minval.az