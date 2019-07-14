Государственное агентство по туризму Азербайджана распространило заявление в связи с поломкой ветки дерева на территории Дворца шекинских ханов.

«Сегодня, примерно в 12:00 перед Дворцом шекинских ханов сломалась ветка чинара, в результате чего пострадали люди.

Среди пострадавших есть как местные, так и иностранцы.

Согласно первоначальным данным, в связи с происшествием 19 человек обратились за медицинской помощью в Шекинскую районную центральную больницу. Из двое были помещены в больницу. Определенному количеству из других 17 была оказана первая медицинская помощь, лечение остальных продолжается. Для двух пострадавших, размещенных в больницу, из Баку были приглашены высококвалифицированные специалисты.

На месте ведут расследование сотрудники правоохранительных органов. Руководство Государственного агентства по туризму выехало на место происшествия.

Возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, в результате падения ветки сосны во Дворце шекинских ханов пострадали 5 иностранных граждан.

Об этом АПА сообщили в центральной больнице Шекинского района. По предварительным данным, причиной происшествия стали дожди и нестабильные погодные условия.

Происшествие произошедшее в Шеки и лечение пострадавших находится под особым контролем президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом говорится совместном сообщении пресс-служб Генпрокуратуры и МЧС Азербайджана.

Minval.az