Министерство здравоохранения распространило очередное заявление в связи с состоянием пострадавших в результате поломки ветви дерева на территории Дворца шекинских ханов.

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В министерстве отмечают, что состояние пострадавших в результате происшествия держится под контролем.

Илькин Мамедов, Сара Хасан, Фарик Хасан и Самира аль-Хасан на вертолете отправлены в Клинический медицинский центр.

Также обсуждается отправление Хатиры Агамалыевой на автомобиле скорой медицинской помощи в институт травматологии. Лечение другого пострадавшего Эльхана Мамедова продолжается в Шекинской районной центральной больнице. Его состояние оценивается как средней тяжести. Остальные пострадавшие были отпущены после оказания первичной медицинской помощи.

Пострадавшие в результате происшествия россияне отделались легкими травмами, им оказана первая медицинская помощь.

«Репорт» отмечает, что трое пострадавших являются гражданами Сирии.

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