Более двух тысяч праздничных фейерверков запустили на Поклонной горе в Москве в честь 75-й годовщины освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков, сообщает в субботу пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Артиллерийский салют произвел отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Фейерверки сопровождались 24-я залпами пушек ЗИС-3 времён ВОВ.

«В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка»… запуск более 2 тысяч праздничных фейерверков был произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 миллиметров на базе автомобиля «КамАЗ», — говорится в сообщении.

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