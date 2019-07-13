13 июля на совещании по вопросам развития морских портов Украины в Одессе президент Украины Владимир Зеленский призвал исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об увольнении, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский пояснил свое решение тем, что Власов не уволил руководителей таможен в четырех областях – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как того требовал президент во время совещания в Ужгороде 6 июля, отметили в пресс-службе.

«Мы с вами договорились, что вы уволите таможенников, если они сами не напишут заявления об увольнении. После этого я увидел ваш пост в Facebook и очень радовался, что действительно нормальный человек появился и что вы их уволили. Но предоставленные мне реальные документы не совпадали с вашим постом в Facebook То есть вы людей отправили в отпуск», – сказал Зеленский.

Власов ответил, что «цель достигнута», ведь таможенники освобождены от исполнения обязанностей.

«Два должностных лица ушли в отпуск по состоянию здоровья близких родственников, и они написали заявления на увольнение», – отметил он.

«Вы считаете, что я идиот? Ладно, я… Вы нас всех считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Чтобы не в отпуск ушли, а реально это сделали, если можно. Если вы не можете справиться с людьми, которые в зоне ответственности по вашей вертикали. Скажите мне дату, чтобы я это узнал не из Facebook, а из реальных документов», – обратился Зеленский к Власову.

Последний ответил, что сегодня же напишет заявление и отправит его в Кабмин.

Minval.az