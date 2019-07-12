Президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика российско-украинских отношений. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе, с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского», — сказал Песков.

В совещании приняли участие постоянные члены Совбеза России.

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