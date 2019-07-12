Сват бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Ара Минасян заочно арестован судом в Ереване, ущерб от его действий оценивается в размере почти $2 млн. До июля 2018 года он долгие годы возглавлял ереванский медцентр Святого Григория Просветителя.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, учитывая, что Минасян скрывается от следствия и его местонахождение неизвестно, он объявлен в розыск.

Минасян обвиняется в злоупотреблении полномочиями, подделке документов, присвоении или растрате в особо крупных размерах, передает «Интерфакс».

Отмечается, что Минасян причинил государству ущерб в размере $1,9 млн, а также обвиняется в присвоении и растрате $152 тыс.

Сын Минасяна является мужем дочери экс-президента Армении. Ранее он занимал должность посла Армении при Святом Престоле, в Португалии и на Мальте.

Minval.az