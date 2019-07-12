Президент России Владимир Путин начал телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским со слова «здравствуйте».

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, начал ли Зеленский разговор с Путиным с темы Донбасса и Крыма. «Это надо спрашивать в Киеве, но президент РФ начал со «здравствуйте»», — отметил Песков.

Лидеры России и Украины провели телефонный разговор по инициативе Киева 11 июля.

Minval.az