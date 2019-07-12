Президент Грузии Саломе Зурабишвили надеется на прекращение роста напряженности в отношениях с Россией. С такими словами она выступила в опубликованном в четверг интервью агентству Associated Press во время конференции в Батуми, посвященной 10-летию программы ЕС «Восточное партнерство».

Комментируя заявления Владимира Путина о нежелании вводить санкции против Тбилиси, она сказала: «Мы займем выжидательную позицию и узнаем, какова реальность. Однако я бы предпочла такие высказывания, нежели угрозы».

«Мы со своей стороны, разумеется, готовы к тому, чтобы не осуществлять эскалацию», — добавила Зурабишвили. «Я буду первой, кто призовет к деэскалации», — заявила она.

«Я уверена, что российские туристы однажды вернутся [в Грузию]. Возможно, это произойдет раньше, а не позже», — сказала она. «Грузия будет оставаться открытой», — добавила президент республики.

Зурабишвили прокомментировала и критику ее курса в отношении России. Президент констатировала, что сталкиваться с противоположной точкой зрения — «судьба любого лидера». «Я здесь для того, чтобы защищать мой народ. Никто не будет учить меня патриотизму», — отметила она.

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