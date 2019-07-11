Заявления Дональда Туска должны стать поводом для размышления властей Армении, заявила директор Аналитического центра прикладной политики и исследований «Айацк» («Взгляд») Анна Карапетян, комментируя озвученные в Азербайджане и Армении председателем Европейского Совета Дональдом Туском заявления об урегулировании карабахского конфликта.

«Особенно беспокоит то обстоятельство, что в Баку во время встречи с Алиевым председатель Европейского совета подчеркивает, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Азербайджана, а в Ереване никак не отмечает важность права на самоопределение, ограничившись ссылкой на основополагающие принципы Хельсинкского заключительного акта», — цитирует ее Айсор.ам.

По ее мнению, это показывает, что официальный Баку действительно прилагает большие усилия, чтобы получить эту формулировку у высокопоставленных чиновников ЕС, а армянская сторона не настаивает на соблюдении баланса и в данном случае, на упоминании права народов на самоопределении.

«Это не вызывало бы такую обеспокоенность, если бы соглашение между Азербайджаном и Евросоюзом не находилось бы на стадии согласования. Не секрет, что Баку не жалеет усилий, чтобы включить в этот документ принцип территориальной целостности», — сказала эксперт.

По утверждению А.Карапетян, к этому прибавляется и то, что новоназначенный ответственный за внешнюю политику ЕС Джозеф Борель также является сторонником принципа территориальной целостности и высказался против независимости Каталонии. И в данном контексте для Азербайджана может создаться благоприятная ситуация.

«Создается впечатление, что сейчас в повестке Армении с Евросоюзом власти акцентируют больше на предоставлении содействия в вопросе реформ в сфере правосудия. Нельзя позволить, чтобы это привело к тому, чтобы в других вопросах, в том числе и урегулировании карабахского конфликта, они закрывали глаза на предпринимаемые Евросоюзом шаги, подходы и заявления», — сказала Анна Карапетян.

Minval.az