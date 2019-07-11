Согласно уточненным данным, максимальный уровень радиации в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 «Комсомолец» в 800 тысяч раз превышает норму, сообщает Институт морских исследований (Норвегия).

Наибольшая удельная объемная активность цезия-137, составившая 800 беккерелей на литр, наблюдалась в образце, взятом непосредственно из вентиляционной трубы, тогда как в других пробах соответствующие показатели ниже. Например, заборы, проведенные на высоте нескольких метров над трубой, уже не продемонстрировали значимого превышения нормального уровня радиации, который в Норвежском море оценивается в 0,001 беккерелей на литр (действующие в Норвегии нормы устанавливают предельную удельную объемную активность в пищевых продуктах в 600 беккерелей на килограмм).

Организация подчеркивает, что в настоящее время загрязнение не представляет угрозы для рыболовства, однако находящаяся на морском дне субмарина требует регулярного наблюдения. Также ученые обратили внимание на необычные облака, которые наблюдались над местом взятия проб. В настоящее время специалисты выясняют их связь с радиацией.

Minval.az