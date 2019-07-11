Американская певица, актриса и продюсер поразила публику роскошным образом. 37-летняя Бейонсе Жизель Ноулз-Картер, известная под псевдонимом Бейонсе, прошлась по красной дорожке в сияющем платье-смокинге.

Певица сходила с дочерью на премьеру фильма «Король Лев», которая состоялась в Голливуде в Dolby Theatre. На Бейонсе было надето черное платье-смокинг от Alexander McQueen, расшитое хрусталем. Низ платья декорирован полупрозрачной сияющей вуалью в пол, которая подчеркнула стройные ноги Бейонсе.

Продюсер дополнила образ украшениями из хрусталя, босоножками на каблуке с тонкой перемычкой и маленьким клатчем с драгоценными камнями. 7-летняя Блю Айви оделась под стать звездной матери. Для торжественного выхода она выбрала жакетное черноё платье с драгоценной вышивкой, черные туфли и драгоценные серьги-звездочки.

Бейонсе озвучила Налу, королеву Земель Прайда и супругу короля Симбы, в новой версии культового мультика Disney. На премьеру фильмы также пришли Джейми Фокс и его дочь Анналис Бишоп, Келли Роуленд с сыном Тайтаном, сестры Зоуи и Эмили Дешанель с родителями Калебом и Мэри Джо Дешанель и другие знаменитости.

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