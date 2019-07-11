Как уже сообщал «Минвал», на прошлой неделе на 28-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ была принята Люксембургская декларация, в которой нашла отражение позиция Азербайджана.

В ходе заседания армянская делегация, предложив соответствующие поправки, попыталась вычленить Азербайджан из числа стран, территориальную целостность, суверенитет и нерушимость границ которых безоговорочно поддерживает ПА ОБСЕ. Однако в результате успешной работы азербайджанской делегации эти поправки были отвергнуты – в итоговой декларации все 4 государства — Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина — были упомянуты вместе, и территориальная целостность этих стран была поддержана «пакетно».

В Ереване это, безусловно, вызвало новую волну истерии.

К примеру, ереванская газета «Голос Армении» пишет: «6 июля на фоне неоднократных сообщений о непрофессиональной работе армянских делегаций на разных международных парламентских площадках появилось обнадеживающая новость. Как заявил в прямом эфире в Фейсбук глава делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, член фракции «Мой шаг». Айк Конджорян, благодаря усилиям делегации НС РА, удалось внести ряд поправок и убрать антиармянские положения, вошедшие в проект итогового документа очередной сессии ПА ОБСЕ.

Речь идет о Люксембургской декларации, опубликованной на официальном сайте Ассамблеи. По словам Конджоряна, узнав об этих опасных формулировках, члены нашей делегации бросились «работать по всем каналам парламентской дипломатии». «Наша делегация сделала так, чтобы абсурдная формулировка о пресловутых «7 районах Азербайджана» была изъята из резолюции ПА ОБСЕ», — гордо отметил депутат от правящей партии, добавив, что в текст декларации было внесено еще два важных изменения.

Не упустил повод похвастаться достижениями коллег и председатель комиссии НС по внешним связям Рубен Рубинян. Сообщив о «больших успехах» армянской делегации, он отметил, что для изъятия антиармянских формулировок работали больше месяца, привлекая весь ресурс парламентской дипломатии. Отрадно было слышать все это с учетом того, что сам Рубинян постоянно находится под огнем критики за грубые киксы, которые он допускает в том числе в статусе главы делегации в ПАСЕ. Но не только: мы действительно искренне порадовались за молодых депутатов, составляющих костяк практически всех делегаций НС РА в международных организациях, которые, казалось, уже набираются опыта и начинают успешно работать на важных парламентских площадках.

Вот только радость, как выяснилось при знакомстве с оригиналом принятого документа, оказалась преждевременной. Наряду с реальными достижениями приходится констатировать наличие в Люксембургской декларации опасной для армянских сторон формулировки, которую в прежние годы удалось успешно исключить из документов, принимаемых в рамках различных международных организаций.

Первой просигнализировала об этом эксперт по Азербайджану Анжела Элибегова. «Прочла о «беспрецедентных» и «блестящих» дипломатических победах армянской делегации в ПА ОБСЕ, которой удалось убрать из проекта документа не выгодные нам формулировки. Хотела уже порадоваться, но вдруг увидела самоуверенные заявления азербайджанцев. Тут я попридержала свои эмоции и решила сама почитать окончательный текст и понять, почему азербайджанцы так радуются своему провалу», — написала она на своей странице в Фейсбук.

Далее эксперт отмечает то, что может увидеть любой, кто не сочтет за труд ознакомиться с опубликованными на официальном сайте ПА ОБСЕ документами. А именно: пункт 22 Люксембургской декларации «рекомендует активизировать ориентированные на достижение конкретных результатов обсуждения в рамках согласованных форматов в области разрешения конфликтов и призывает стороны конфликтов вступить в переговоры добросовестно, без предварительных условий, с целью достижения всеобъемлющего и прочного мира при полном уважении суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Грузии, Украины, Азербайджана и Республики Молдова».

Таким образом, азербайджанцам удалось добиться того, что все конфликты на постсоветском пространстве Парламентская ассамблея ОБСЕ рассматривает совокупно и в одной плоскости – территориальной целостности.

Не замечать опасности подобного подхода, тем более, когда речь идет об организации, владеющей мандатом на посредничество в урегулировании конфликта, по меньшей мере несерьезно. Можно смело говорить о том, что этот провал перекрывает все достижения армянской делегации, ибо Баку достиг того, чего не мог добиться на протяжении нескольких лет.

На этом фоне бахвальство г-д Конджоряна и Рубиняна выглядит как минимум неуместно. Да, делегация НС РА действительно смогла добиться изъятия ряда антиармянских положений, и мы это отмечаем с удовольствием. Однако молчание депутатов от фракции «Мой шаг» о данной конкретной и опасной формулировке настораживает и может иметь несколько объяснений.

Либо они старались скрыть этот факт, не понимая, что в современном мире всем, все и моментально доступно, и что эксперты всегда предпочитают знакомиться с оригиналами документов, нежели доверять официальным лицам. Либо присущее представителям фракции «Мой шаг» стремление к самопиару заглушает чувство реальности и предопределяет все их действия, тем более, когда позарез необходимы «сексесс-сториз». Либо, что хуже всего, эти господа так и не поняли опасность данной формулировки и, войдя в раж самолюбования, просто проигнорировали ее.

Говорить об опасности подобных подходов, опять-таки, думается, излишне, ибо речь идет о важной площадке парламентской дипломатии, где любая «мелочь» и любое слово может играть весьма существенную роль. А любая работа, направленная на благо страны, требует не публичного бахвальства, а серьезной, кропотливой и профессиональной работы преимущественно за кулисами и конфиденциально. Работы, которая неизбежно и в свое время станет видимой и без особых усилий со стороны ее авторов».

Minval.az