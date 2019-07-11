Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский выгнал с заседания, в интервью изданию Strana.ua прокомментировал данный конфликт, назвав при этом главу государства дебилом и хамом.

«Меня облили грязью с ног до головы! Конечно, я теперь в суд пойду. У меня шок. Я за этого дебила тянул мазу», — заявил Годунок.

По его словам, президент вел себя как хам, а сам чиновник лишь пытался донести до главы государства правду.

При этом Годунок признал, что на прошедших в апреле выборах президента голосовал и агитировал за Зеленского.

«Есть фото с моими детьми, где я агитирую за него. За это меня даже выгнали из Радикальной партии, от которой я четыре раза избирался, за то, что я сказал Олегу Ляшко, что надо не критиковать, а поддержать Зеленского», — рассказал он.

Годунок добавил, что «был вынужден» поддержать Зеленского, так как выступал против экс-президента Петра Порошенко.

«Он говорил, что каждый из нас президент – так дайте мне слово! Я готов ответить за любую копейку, за любой криминал – проверьте меня. Но не имеет морального права президент вести себя так. Я ему этого не прощу», — заключил чиновник.

Инцидент произошел в среду. Зеленский обсуждал с местными властями работу больницы. Годунок начал громко возмущаться неэффективным механизмом выделения денег на ее содержание.

В ответ президент заявил, что «когда много кричат, он всегда просит найти ему в интернете что-то о человеке, который очень много кричит». Затем он зачитал статью с экрана телефона, в которой говорилось, что Годунок был судим по статье «Разбой». После этого украинский лидер назвал чиновника разбойником и попросил покинуть помещение. Годунок возмутился и назвал происходящее «цирком».

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