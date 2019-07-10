Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в среду встретилась с президентом Бизнес-совета Организации предпринимателей Франции (MEDEF) Жофруа Ру де Безьоном.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в среду встретилась с президентом Бизнес-совета Организации предпринимателей Франции (MEDEF) Жофруа Ру де Безьоном.
Дата: 2019/07/10 17:57
Раздел: Новость
Просмотров:
44
Визит министра экономики и финансов Франции Бруно Ле Мара в Азербайджан запланирован на конец июля, заявил министр
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что чувствует себя отлично и готова работать, после того как у нее заметили третий
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с Главнокомандующим союзническими силами НАТО в Европе
Я собирался писать о другом – о фильме Андрея Кончаловского «Грех» (сообщают, что теперь он называется «Монстр»), который мне уже посчастливилось
Британский посол в Вашингтоне Ким Даррок покинет свой пост, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление МИД Великобритании.
Сегодня около 12:00 в Шеки произошло ДТП с участием микроавтобуса. ДТП произошло на территории села Ашагы Гёйнюк.
Порядка десяти человек доставлены в полицию с акции протеста сторонников экс-президента Армении Роберта Кочаряна в среду.
Наблюдения за животными из Мадридского зоопарка помогли испанским генетикам доказать, что длина концевых участков хромосом отражает среднюю
Число наемных работников в Азербайджане в годовом сравнении увеличилось на 2,9% и по состоянию на 1 июля составило 1590,7 тыс. человек.