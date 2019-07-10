Визит министра экономики и финансов Франции Бруно Ле Мара в Азербайджан запланирован на конец июля, заявил министр финансов Самир Шарифов.

С.Шарифов в среду в Баку провел встречу с французской делегацией во главе с президентом Делового союза MEDEF Жофруа Ру де Безьоном.

С.Шарифов в рамках встречи также ознакомил французскую делегацию с экономическими реформами, проводимыми в Азербайджане.

В свою очередь Безьон отметил, что французские компании намерены поближе ознакомиться с реформами, проведенными в стране, чтобы лучше определить важные для Азербайджана сферы.

Minval.az