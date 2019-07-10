Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с Главнокомандующим союзническими силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом, прибывшим в Баку для участия во встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных сил, первым заместителем министра обороны России.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

И.Алиев и Т.Уолтерс выразили удовлетворение тем, что в Баку проходят встречи, представляющее важное международное значение.

На встрече обсуждалось сотрудничество Азербайджана и НАТО, вклад нашей страны в миссию НАТО в Афганистане.

Minval.az