Британский посол в Вашингтоне Ким Даррок покинет свой пост, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление МИД Великобритании.

Секретные депеши Даррока были опубликованы в воскресенье, 7 июля, британским таблоидом The Daily Mail.

В этих письмах Дэррок описал администрацию Трампа как «некомпетентную», «дисфункциональную», «неуклюжую в вопросах дипломатии» и «расколотую на фракции». Посол также выразил сомнения в том, что она когда-нибудь изменится к лучшему.

Президент США в твиттере назвал Дэррока «чокнутым послом», «полным идиотом» и «высокопарным дураком».

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