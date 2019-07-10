Сегодня около 12:00 в Шеки произошло ДТП с участием микроавтобуса.

ДТП произошло на территории села Ашагы Гёйнюк. Микроавтобус потерял управление и перевернулся, в результате были госпитализированы шесть человек, включая трех малолетних детей, передаетTrend.

Травмы получили водитель микроавтобуса Рустамов Анар Эльяр оглу (1989), Исаева Нушаба Джамал гызы (1966), двое граждан Египта — отец и дочь (1960 и 2007 года рождения), Джаналиева Айтен Халид гызы (2002) и Гаджиева Аян Парчин гызы (2010).

По информации центральной больницы город Шеки, дети не получили серьезных травм, поэтому были отправлены на амбулаторное лечение, остальные пострадавшие получают лечение в стационаре.

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