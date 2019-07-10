Порядка десяти человек доставлены в полицию с акции протеста сторонников экс-президента Армении Роберта Кочаряна в среду.

«Участники акции доставлены в полицию из-за неподчинения законным требованиям представителя власти. В полицию доставлены 6-10 человек, их число уточняется», — сказали «Интерфаксу» в полиции Армении.

Сторонники Кочаряна пытались провести манифестацию с требованием освобождения экс-президента Армении из-под стражи у здания правительства, где проходил брифинг премьера республики Никола Пашиняна и главы Евросовета Дональда Туска.

После этого демонстранты организовали шествие, пытаясь перекрывать проезжие части дорог.

Minval.az