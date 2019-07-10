Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал детали инцидента с потерявшей сознание девушкой, который произошел на встрече Владимира Путина со студентами Уральского федерального университета. Об этом сообщает «РИА Новости».

«На встрече со студентами одна из девушек действительно почти упала в обморок, просто перенервничала, и потом врачи президентские ей помогли, и она пришла в себя», — сказал Песков.

Также представитель Кремля прокомментировал информацию газеты «Коммерсантъ» о том, что еще одна девушка чуть не попала под колеса президентского кортежа и помощь ей оказал сам Путин, вышедший из машины. «Президент остановился, чтобы поговорить с горожанами. Вот как было на самом деле», — пояснил Песков.

В пресс-службе УрФУ рассказали, что госпитализация не потребовалась. В вузе уточнили, что сознание потеряла не участница встречи, а девушка, которая «технически сопровождала визит».

«Помогите, пожалуйста! И доктора найдите!»: Девушке стало плохо на встрече президента со студентами, вице-премьер Голикова пошла оказывать помощь pic.twitter.com/L8VMkdtPH2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 июля 2019 г.

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