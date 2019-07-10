«Ошибка, допущенная во время операции по высадке на Луну миссии «Аполлон-11″, могла привести к появлению на Земле лунных микробов, полагают астронавты», — пишет The Independent (перевод inopressa.ru).

«Когда 50 лет назад в этом месяце три астронавта совершили полет на Луну и обратно, НАСА активно работало над тем, чтобы не допустить возвращения астронавтов с микробами с лунной поверхности. Все трое членов команды «Аполлон-11″ были одеты в специальную одежду, затем их вычистили и отвезли в карантинный центр, где они находились, пока ученые не убедились, что Земля не будет загрязнена», — передает издание.

«Однако интервью, вошедшие в новый документальный фильм, снятый PBS, о котором рассказывает Space.com, свидетельствует, что план защиты Земли мог легко провалиться и что, несмотря на все усилия НАСА, космические микробы все же могли попасть в атмосферу Земли», — говорится в статье.

«(…) Астронавт Майкл Коллинз — который оставался в командном модуле в то время, когда его товарищи по команде Нил Армстронг и Базз Олдрин выходили на лунную поверхность, но немедленно тоже подхватил бы любые возможные микробы, как только они вернулись обратно — отметил, что все усилия [по предотвращению попадания лунных микробов на Землю] могли быть сведены к нулю, когда они приземлились.

«Посмотрите на это с такой точки зрения, — сказал он. — Предположим, на Луне были микробы. На Луне есть микробы, мы возвращаемся, командный модуль полон лунных микробов. Командный модуль приземляется в Тихом океане, и что происходит? Открывается люк. Ты должен открыть люк! Все чертовы микробы выходят наружу!»

«Базз Олдрин указал на то же. В записи есть кадры, показывающие, как астронавтов дезинфицируют, когда они находятся на плоту рядом с космическим кораблем, на котором они спустились на Землю, опустившись в воду. По его словам, спасатели помыли его тряпкой, а затем бросили эту же тряпку прямо в воду. «Все эти микробы уносятся на дно океана, — смеется он в интервью. Интересно, выживут ли они там?»

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