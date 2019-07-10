Третьего президента Армении Сержа Саргсяна пригласят в парламент для представления информации по событиям 2016 года в Нагорном Карабахе. Об этом в среду пишет газета «Жоговурд» («Народ»).

Как отмечает газета, накануне в Национальном Собрании состоялось заседание следственной комиссии по изучению обстоятельств четырехдневной войны в Карабахе.

По данным издания, заседания проходят в специально предусмотренном для этого кабинете, где нет прослушивающих устройств. До заседания у участников забирают телефоны, чтобы исключить утечку информации. Однако газете удалось узнать некоторые подробности встречи, состоявшейся в закрытом режиме.

В частности, стало известно, что комиссия уже направила в министерство обороны список лиц, которые в скором времени должны явиться в парламент республики. В этот список включен и экс-президент Армении Серж Саргсян.

Minval.az