Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы.

Об этом сообщает портал Odessit.ua.

Саакашвили и его сторонники приехали в Одессу пикетировать против снятия обвинений с мэра города Геннадия Труханова в суде: его обвиняли в незаконной покупке здания бывшего завода «Краян». По информации портала, политик попытался устроить в здании суда беспорядки, во время которых он ударил пенсионерку и сломал ей руку.

Сам политик прокомментировал произошедшее в Facebook. «Эта женщина выбежала из суда вслед за нами, выкрикивая протрухановские лозунги, и требовала, как и остальные проплаченные Трухановым, чтобы мы убирались из Одессы, при этом очень агрессивно размахивая обеими руками, которые никак не выглядели сломанными», — написал он.

Minval.az