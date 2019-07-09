Ученые из университета Гонконга назвали самых психически здоровых людей на Земле. Согласно исследованию, ими оказались мужчины и женщины, никогда не пробовавшие алкоголь, сообщает РИА Новости.

В рамках своего исследования ученые наблюдали за жизнью примерно десяти тысяч жителей Гонконга на протяжении пяти лет. Часть из них никогда не пробовали спиртное, а другие употребляли его в умеренных количествах.

Оказалось, что непьющие мужчины и женщины реже всего жаловались на появление проблем психического характера по сравнению со всеми остальными категориями респондентов. И что самое интересное — состояние пьющих людей заметно улучшалось и достигало почти тех же значений, что и у трезвенников, когда они отказывались от алкоголя на любом этапе исследования.

«Человечество все больше пьет, и этот рост нам не остановить без эффективных стратегий борьбы. Наше исследование еще раз показало, что умеренное употребление алкоголя не всегда улучшает жизнь человека. Вместо этого лучше просто отказаться от него, что позволит пьющим людям достичь почти такого же уровня психического здоровья, как и у абсолютных трезвенников», — заявил Майкл Ни из университета Гонконга.

Ни и его коллеги советуют полностью избегать алкоголя и мужчинам, и женщинам, так как эффект от этого сравним по силе действия с отказом от табака.

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