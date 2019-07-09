Президент России Владимир Путин заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии «из уважения к грузинскому народу».

«Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что бы стало осложнять наши отношения (..) Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу», — заявил Путин.

Российский лидер также счел нецелесообразным возбуждение уголовного дела в отношении журналиста «Рустави 2» об оскорблении власти.

«Один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто. О нем раньше никто не знал, сейчас все говорят», — добавил он.

По словам Путина, «все скандальные высказывания» в его адрес связаны с «нежеланием помнить историю взаимоотношений Грузии, Абхазии и Осетии» и стремлением «подорвать отношения с Россией».

Minval.az