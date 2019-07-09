Картина Карла Брюллова «Последний день Помпеи», без сомнения, входит в число шедевров мировой живописи. В числе прочего, великому художнику удалось мастерски передать не только извержение вулкана и падающие статуи античного города, но и охватившую его жителей панику.

Но в жизни паника не всегда выглядит так, как на картине Брюллова, где все, безусловно, трагично, но очень эстетично и красиво. А если речь идет о политике, то здесь вовсе не обязательно будут присутствовать охваченная ужасом толпа. искаженные лица и заломленные в мольбе ко всем богам руки.

Вот и оккупационный режим в захваченном азербайджанском Карабахе явно охватила самая настоящая паника. Правда, пока что здесь нет ярких театральных эффектов. Но вот ханкендинская «служба национальной безопасности» выступила с заявлением, где призвала местные «политические силы» действовать строго в рамках местной «конституции» и «законов», а затем предупредила: все посягательства, направленные на нарушение «конституционного порядка», получат соответствующую правовую оценку, а для их предотвращения будут предприняты все меры. Если кто не понял: такие формулировки в политических «релизах» используются нечасто. И это не «алармизм», к которому здесь прибегают на фоне очередных учений или инженерных работ азербайджанской армии — верхушка оккупационной режима нюансы риторики армянских оккупантов не оставляют сомнений: в Ханкенди, а возможно, и в Ереване напуганы, причем напуганы всерьез.

Что же случилось?

Есть многократно проверенное правило: «финансовые пирамиды» делают все, чтобы походить на добропорядочные инвестиционные фонды. А оккупационные режимы прилагают титанические усилия, чтобы хотя бы внешне выглядеть как нормальные государства — с «парламентом», «президентом», «спецслужбами» и неким текстом в роли «конституции». И даже регулярно проводят фарс под названием «выборы». В 2020 году балаган под названием «выборы президента» запланирован и в Ханкенди. Только вот события пошли не по сценарию.

В числе прочего, занять пост «президента Нагорного Карабаха» вознамерился бывший «министр обороны» Самвел Бабаян. Он вроде бы располагает здесь необходимой поддержкой, но, согласно местной «конституции», претендовать на пост «президента» могут только те, кто последние 10 лет прожил на территории этой самопровозглашенной «республики». А вот Самвел Бабаян, который уже отсидел четыре с половиной года из отмеренных «судом» 14 за покушение на местного «президента» Аркадия Гукасяна, в 2017 году опять угодил «за шведские гардины» — попытался ни много ни мало ввезти в Армению ПЗРК «Игла» и сбить из нее вертолет Сержа Саргсяна. Вышел из тюрьмы уже после победы пашиняновской «революции». И теперь собирает подписи под требованием изменить местную «конституцию» и позволить избираться на пост «президента» тем, кто прожил 3 года в Армении или Карабахе. Сбор подписей завершается 18 июля, но в окружении Бако Саакяна уже дают понять: поправки не примут. Тогда, уверены многие, Самвел Бабаян может вывести своих сторонников на улицы.

А теперь — немного неафишируемого «закулисья». Вокруг «выборов» в Ханкенди закручен целый клубок ереванских политических интриг. Никол Пашинян не без оснований считает Бако Саакяна и его «команду» ставленниками «карабахского клана». Более того, именно здесь, в Ханкенди, у «карабахцев» собран и нешуточный вооруженный «кулак», который в решающий момент может быть введен в действие уже на ереванских улицах. Словом, Пашиняну «взять Карабах крайне, крайне необходимо». В качестве «ереванского кандидата» упоминают Мовсеса Акопяна, бывшего «министра обороны Карабаха», сегодня — главного военного инспектора Армении. Правда, официально подтверждать эту поддержку в Ереване не торопятся. Но и «карабахский клан» не сдается без боя. Здесь есть свой кандидат — Виталий Баласанян. За него агитирует уже и бывший министр обороны Армении Сейран Оганян. Словом, серьезные силы. И самое главное, все происходит во внеправовом пространстве, на территории, контролируемой режимом, сам факт существования которого противоречит основополагающим нормам международного права. Местная «элита» состоит из «полевых командиров», поднаторевших в грабеже мирного азербайджанского населения и привыкших решать все проблемы при помощи гранаты в окно и очереди из «калашникова». Да и еще имеющих нешуточный «террористический» опыт. Где уже можно ждать и «внутреннего мятежа» в Ханкенди, и попыток повторить здесь ереванский сценарий, и ереванской же силовой «зачистки». Игроков много, ставки высоки, нервы могут не выдержать у любого.

Теоретически это могло бы сойти за «внутренние дела Армении». Но напомним еще раз: происходит все на оккупированных азербайджанских землях. И проживают там граждане Азербайджана. Так что в случае «силового сценария» наша страна получает еще один бесспорный повод для вмешательства, и тогда уже карабахским марионеткам в лучшем случае светит судебный процесс и срок за военные преступления, причем это еще далеко не худший для них вариант. Так что паника в Ханкенди вполне объяснима. Другой вопрос, что «приятного во всех отношениях» выхода из нее не просматривается.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az