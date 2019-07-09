Член Совета Федерации России Арсен Фадзаев призвал казнить грузинского журналиста, оскорбившего президента России Владимира Путина в прямом эфире. Об этом сообщает Лента.ру.

«Вам же самим надо его казнить в центре Тбилиси. Иначе прощения не будет. Сами же возьмите и казните его. Тогда, я думаю, все поймут. По-другому это будет неправильно, и никто вас не поймет», — сказал член комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Сенатор выразил уверенность в том, что журналист на ногах «ходить долго уже не будет».

В Telegram-канале «Осетия» утверждается, что слова сенатора касаются грузинского журналиста, а сам член Совфеда таким образом якобы огласил фетву на казнь грузина.

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