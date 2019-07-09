Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России с просьбой не реагировать на действия тех, кто, как говорят в России, представляют собой радикальную силу в Грузии.

«Призываю власти России не поддаваться на эскалацию. Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию радикальной силы, которую она сама охарактеризовала так, и тем самым поспособствует их деструктивным целям», — сказала Зурабишвили на брифинге.

Президент Грузии обратилась к гражданам страны, проживающим в России.

«Я – ваш президент и ваше благополучие очень важно для нас. Я знаю, что власть старается сделать все возможное в данной ситуации, чтобы вы продолжили мирно и стабильно жить (в России — ред.)», — сказала Зурабишвили.

Она также отметила, что Грузия является толерантной страной.

«И в конце, обращусь к нашим гостям: Грузия исторически является символом толерантности. Мы не допустим, чтобы эта традиция была нарушена. Даже в самый напряженный момент для страны не было ни одного инцидента, который создал бы опасность для иностранных граждан, проживающих в Грузии, или иностранных гостей. Это так и продолжится», — подчеркнула Зурабишвили.

Minval.az