В Высоких Татрах в рамках неофициальной встречи глав МИД ОБСЕ накануне состоялась встреча министров иностранных дел Армении и России Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, на встрече обсуждались вопросы армяно-российских союзнических отношений, сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. Главы внешнеполитических ведомств Армении и России обменялись мнениями по региональным и международным вопросам.

Был затронут процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Minval.az